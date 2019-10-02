Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 59. Bölüm fragmanı dizinin kanalı ATV tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni sevilen dizi son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Gülper Özdemir ve Ali Ersan Duru'nun yer aldığı yapımın son bölünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Peki, Sen Anlat Karadeniz 59. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı!

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...