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59. bölüm fragmanı | fragmanı yayınlandı!

yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başladığı günden bu yana büyük izleyici kitlesine ulaşan dizinin son bölümünde Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. Peki, fragmanı yayınlandı mı? İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 00:54
Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

59. Bölüm fragmanı dizinin kanalı ATV tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni sevilen dizi son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Gülper Özdemir ve Ali Ersan Duru'nun yer aldığı yapımın son bölünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Peki, fragmanı neler oluyor? İşte fragmanı!

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...

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Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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