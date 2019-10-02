Tıffany İnci Kurak kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Tıffany İnci Kurak kaç yaşında?

Miss Turkey finalistleri arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Yaklaşık 200 yarışmacı arasından sıyrılıp 20 finalist arasında olan Tıffany İnci Kurak hem güzelliği hem de başarısıyla kendine hayran bırakıyor. Miss Turkey 2019 finali güzellerinden 15 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Tıffany İnci Kurak hayat hikayesi ise merak konusu oldu. Peki 2019 Miss Turkey finalisti Tıffany İnci Kurak kimdir, kaç yaşındadır?

MİSS TURKEY 2019 FİNALİSTİ TIFFANY İNCİ KURAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Tıffany İnci Kurak ismi dikkat çekti. Haberimizin devamında Miss Turkey 2019 finalisti Tıffany İnci Kurak hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

15 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Miss Turkey güzeli, 1.78 boyunda ve 23 yaşında. Mildred Scheel Schule'de pazarlama ve satış danışmanlığı bölümünde eğitimini sürdürüyor.