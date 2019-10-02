Zalim İstanbul 14.bölümde Şeniz'den şaşırtan hamle gelir! Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Fenomen dizi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam son bölümüyle ekrana gelen yapımın sahneleri nefes kesti. Heyecan ve entrika dolu yeni bölüm fragmanında Nedim'in durumu ciddiyetini korurken Cenk ve Cemre herkesi şoke edecek bir hamlede bulunur. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın yer aldığı Zalim İstanbul 14.bölüm fragmanında işler seyrini değiştiriyor. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ZALİM İSTANBUL 14.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Zalim İstanbul yeni bölümü ile 7 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekrana gelecek. Haftaya yayınlanacak olan yeni bölümde Cemre, Cenk'in teklifini kabul ediyor ve Karaçay Köşkü yeniden karışıyor! Cemre, Cenk'in yaptığı plana uyacağını söylüyor ve sürpriz bir şekilde evleniyorlar.

Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı yayınlandı

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk'in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre'nin artık tek bir şansı vardır.