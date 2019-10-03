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3 Ekim açıkladı mı? Bir Zamanlar Çukurova sıralamasında kaçıncı oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi ve filmler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. 3 Ekim tarihinde ’de Bir Zamanlar Çukurova, ekranlarında ise Şampiyon dizisi ekranlara geldi. Dün akşam yayınlanan diziler arasından Benim Adım Melek reyting zirvesinde yerini almıştı. Peki, 3 Ekim açıklandı mı? 3 ekim Reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte tüm bu soruların cevabı…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 01:54 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 01:54
3 Ekim reyting sonuçları açıkladı mı? Bir Zamanlar Çukurova 3 Ekim reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldu?

3 Ekim reyting sonuçları yoğun bir şekilde internet üzerinden araştırılıyor. Ekranlara gelen diziler arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ve TRT1 ekranlarında henüz yeni başlayan Şampiyon dizisi yer alıyor. Peki 3 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Yeni bölümleri ekranlarda olan dizilerde şampiyon kim oldu. İşte 3 Ekim reyting sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

3 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Ancak belli olduğunda haberimizin içeriğinde olacaktır.

Çarşamba günü reyting sonuçları

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