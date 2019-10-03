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yeni bölüm fragmanı yayında! fragmanında neler oluyor?

ekranlarının yeni dizisi yeni bölümü ile seyirciyle buluştu. Yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimler yer alıyor. Dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılan fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. İşte Benim Adım Melek 3. Yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:44
Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 3. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Benim Adım Melek 3. Bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen dizi izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Melek'in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorunda kalmıştı. İşte Benim Adım Melek dizisi 3. Yeni bölüm fragmanı!

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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