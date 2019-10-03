Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Yılmaz zor durumda!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen dizinin başrolünde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş yer alıyor. Her yeni bölümü Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 38.bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair tüm detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE!

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38.bölümü bu akşam ATV'de! Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde heyecan yine zirvede yaşanacak. İşte yeni bölüme dair merak edilenler…