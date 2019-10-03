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38.bölüm fragmanı yayında! fragmanında neler oluyor? Yılmaz zor durumda!

Ekranların fenomen dizisi fragmanı izleyicisiyle buluştu. Perşembe akşamları ’de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 38.bölümde yer yerinden oynayacak. Yılmaz’ın mektupta her şeyi öğrenmesiyle başlayan olaylar, Züleyha ve Demir’in zor anlar yaşamasına sebep olacak. Züleyha, Demir’den vazgeçip Yılmaz’ı seçecek mi? Bu aşk üçgeninde yaşanan olaylar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Son bölümde ise Yılmaz ve Demir’in hapse düşmesi konakta gergin anlar yaşattı. Peki fragmanında neler oluyor? Haberimizin devamında Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanına ve yeni bölümde yaşanacaklara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:55

fragmanı yayınlandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen dizinin başrolünde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş yer alıyor. Her yeni bölümü Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 38.bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. İşte ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair tüm detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE!

'nin reyting rekoru kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38.bölümü bu akşam ATV'de! Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde heyecan yine zirvede yaşanacak. İşte yeni bölüme dair merak edilenler…

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Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Yılmaz zor durumda!
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