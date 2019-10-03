Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ile seyircileri ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizinin başrollerinde; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur yer alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

(Dizinin kanalı ATV tarafından Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Gitmek istersen, gidersin Züleyha!"

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 38'inci bölüme Yılmaz, Züleyha ve Demir arasındaki en gergin an ile başlayacak.

DEMİR CEZAEVİNDEN KAÇTI! YILMAZ VE ZÜLEYHA'YI BULDU!

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

YILMAZ, ZÜLEYHA'YI ALMAYA KARARLI!

DEMİR DE TÜM GEMİLERİ YAKMAYA!

Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!

ZÜLEYHA YILMAZ'IN AŞKI İLE EVLİ BİR KADIN OLMANIN ARASINDA!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

HÜNKAR'IN TÜM YOLLARI FEKELİ'YE ÇIKARKEN

FEKELİ'NİN YOLUNA DA BEHİCE ÇIKIYOR!

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!

Her perşembe milyonların ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni sezonda bu soruların cevapları ile atv'de!