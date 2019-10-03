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71. Bölüm fragmanı yayında! "Yamaç ölüyor mu?" İşte Çukur 71. fragmanı

ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan 71. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği tanıtımı yine nefes kesti. Pazartesi akşamları Show TV’de yayınlanan dizinin son bölümünde Yamaç’ın kaza yaptığı araç patlamış ve izleyiciler Yamaç öldü mü? Sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştı. Peki, neler oluyor? İşte izleyicilerinin merakla beklediği Çukur 71. Bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 00:19
Çukur 71. Bölüm fragmanı yayında! Yamaç ölüyor mu? İşte Çukur 71. yeni bölüm fragmanı

Çukur son bölüm final sahnesinde Yamaç karakterinin kaza geçirmesi ve aracının patlamasının ardından dizinin takipçileri heyecanla "Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna internet üzerinden araştırıyordu. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı Show TV tarafından yayınlandı. İşte Çukur 71. Bölüm fragmanı!

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm 1. Fragman

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah'ın karşısında alacak. Yamaç'ın, Timsah'ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun'la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşecek.

Efsun'un evinden çıkan Yamaç arabayla giderken, peşinden bir arabanın geldiğini fark eder ve hemen peşinden silah sesleri gelir. Yamaç olayın farkına varır ve "Kaybedeceksem savaşarak kaybederim" deyip mücadele eder. Yamaç'ın arabası yoldan çıkar ve kaza yapar. Peşinden Akın ve Timsah öldü mü mi diye bakarlar.

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