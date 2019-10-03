Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey ikincisi ve üçüncüsü kim oldu?

Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey 2019 finali dün akşam görkemli bir törenle yapıldı.Türkiye güzeli olabilmek adına 200 aday arasından seçilen 20 finalist podyumda boy gösterdi. Adaylar arasında Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı ve tacı almaya hak kazandı. 20 aday, Türkiye'nin en güzel ikinci ve üçüncü kızı da belli oldu. Peki Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey ikincisi ve üçüncüsü kim oldu?

MİSS TURKEY 2019 TÜRKİYE BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

MİSS TURKEY 2019 TÜRKİYE İKİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey ikincisi ise, 2 Numara Bilgenur Aydoğmuş, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek.

MİSS TURKEY 2019 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

Miss Turkey üçüncüsü ise 19 numara Büşra Turanboy oldu.