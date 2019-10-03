Miss Turkey 2019 Birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşında, nerelidir?

Miss Turkey 2019 finalistlerinden Simay Rasimoğlu ismi oldukça araştırılıyor. Yaşı, boyu ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler binlerce aday arasından sıyrılıp ilk 20 finalist arasına giren Simay Rasimoğlu birinci olmasının ardından merak ediliyor. Peki Miss Turkey 2019 finalisti Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

SİMAY RASİMOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.