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2019 Birincisi kimdir? , nerelidir?

2019’un 20 finalistinden biri olan bu akşam yapılan güzellik yarışmasında birinci seçildi. Vatandaşlar, 2019 yarışmasında birinci seçilmesinin ardından Simay Rasimoğlu ile ilgili arama motorlarında yoğun olarak , nerelidir ve kaç yaşındadır? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 09:46
Miss Turkey 2019 Birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşında, nerelidir?

Miss Turkey 2019 finalistlerinden Simay Rasimoğlu ismi oldukça araştırılıyor. Yaşı, boyu ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler binlerce aday arasından sıyrılıp ilk 20 finalist arasına giren Simay Rasimoğlu birinci olmasının ardından merak ediliyor. Peki Miss Turkey 2019 finalisti Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

SİMAY RASİMOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.

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Miss Turkey 2019 Birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşında, nerelidir?
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