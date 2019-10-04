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açıkladı mı? 3 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci?

Dün akşam yayınlanan dizi ve filmler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. 3 Ekim tarihinde ’de Bir Zamanlar Çukurova, ekranlarında ise Şampiyon dizisi ekranlara geldi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Mucize Doktor birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlenmişti. ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam izleyicisini ekrana kilitledi. Peki, 3 Ekim açıklandı mı? 3 ekim Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:14
Reyting sonuçları açıkladı mı? 3 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci?

3 Ekim reyting sonuçları yoğun bir şekilde internet üzerinden araştırılıyor. Ekranlara gelen diziler arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ve TRT1 ekranlarında henüz yeni başlayan Şampiyon dizisi yer alıyor. Peki 3 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Yeni bölümleri ekranlarda olan dizilerde şampiyon kim oldu? Bir Zamanlar Çukurova mı, Mucize Doktor mu? İşte reyting sıralamasına dair merak edilenler

3 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Ancak belli olduğunda haberimizin içeriğinde olacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Çarşamba günü reyting sonuçları

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