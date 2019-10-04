Reyting sonuçları açıkladı mı? 3 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci?

3 Ekim reyting sonuçları yoğun bir şekilde internet üzerinden araştırılıyor. Ekranlara gelen diziler arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ve TRT1 ekranlarında henüz yeni başlayan Şampiyon dizisi yer alıyor. Peki 3 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Yeni bölümleri ekranlarda olan dizilerde şampiyon kim oldu? Bir Zamanlar Çukurova mı, Mucize Doktor mu? İşte reyting sıralamasına dair merak edilenler

3 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Ancak belli olduğunda haberimizin içeriğinde olacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Çarşamba günü reyting sonuçları