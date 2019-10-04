Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Arka Sokaklar’da gerilim büyüyor!

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yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Arka Sokaklar’da gerilim büyüyor!

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümden fragmanların yayınlandığı dizide gerilim büyüyor. Engin Müdür ve Savcı Ceyda arasındaki gerilim ortalığı karıştırırken işler iyice sarpa saracak. Peki; Arka Sokaklar 525. bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 525. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:55

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Arka Sokaklar 525. bölümde işler karışıyor. Gerilim artacağı yeni bölümde neler olacağını araştıran dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Peki; Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser'in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf'la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf'un acı bir şekilde ölmesi, Ahu'yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin'in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu'yu takip ederek Ekrem'in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait'e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin'in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser'in başına yeni dertler mi açılacak?

Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 525. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

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Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Arka Sokaklar’da gerilim büyüyor!
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