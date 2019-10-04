Basın İlan Kurumu'nda gazeteciliğin geleceği konuşuldu

Kurumumuzun Cevizlibağ'da bulunan Genel Müdürlük binasında, Marmara bölgesinde faaliyet yürüten yerel ve bölgesel medya temsilcileriyle birlikte "İnternet Yasası"na ilişkin bir toplantı düzenlendi.

İnternet ve dijitalleşme sürecinin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar kapsamında düzenlenen toplantıda internet medyasının mevcut durumu değerlendirilip sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler konuşuldu.

Toplantıda konuşan BİK Genel Müdürü Rıdvan DURAN, sektörü muhafaza etme ve geleceğe taşıma noktasında çeşitli adımlar atma niyetinde olduklarını belirterek "İnternet medyasıyla ilgili bir yönetmelik hazırlıyoruz ve elimizde bir taslak var. Esaslarını sizinle birlikte belirleyeceğiz. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız bu fikir alış verişlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada bulunan değerli medya çalışanlarının katkılarıyla daha da işlevsel olacağını umuyoruz" diyen Duran, alınacak ortak kararlarla sektörün ihtiyacını karşılayan bir yönetmelik taslağı oluşturulacağını vurguladı.

Kurumun personelinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yerel ve bölgesel medya temsilcileriyle yapılması planlanmaktadır.