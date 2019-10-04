Ece Çeşmioğlu kimdir? Taner Ölmez ile aşk yaşayan Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Sosyal medya ve magazin gündemine bir anda oturan Ece Çeşmioğlu ismi oldukça aratılıyor. Taner Ölmez ile aşk ilişkisi gündeme gelen genç oyuncu aynı zamanda çocuk yaşlarından itibaren de oyunculuk yapmakta. Tiyatro bölümü mezunu olan Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nerelidir?

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR? ECE ÇEŞMİOĞLU BİYOGRAFİ

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynayarak başladı.

2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.

2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.

Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.