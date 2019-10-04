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kim birinci oldu, kim elendi? 4 Ekim nasıl?

Popüler yarışma programı birincisi ve elenen yarışmacısı belli olacak. Fatih Ürek haftanın finalinde gelinlerin puan durumlarını açıklayacak. Kanal D’nin heyecan dolu yarışma programında geçen hafta en yüksek puanı alan gelin Dilek, 5 altın bileziğinde sahibi olmuştu. Yarışmaya veda eden gelini ise 46 puanla Pınar olmuştu. Bu haftanın finalinde ise Kıymet, bir yakınından gelen mesaj üzerine çok sinirlenir. Peki Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı kim oldu? 4 Ekim açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:49
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 4 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı 'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen yarışmacısıyla birincisi belli olacak. 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 365. Bölümünde yer yerinden oynuyor. Programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor. Yarışmacılar arasında rekabet artıyor ve kaynanalar araya giriyor. Peki oldu kim elendi? 4 Ekim nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 4 EKİM

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de! Bu haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da birinci olan yarışmacıyla elenen yarışmacı belli oluyor.

Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 365. Bölümün fragmanı yayında! Programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor!

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 4 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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