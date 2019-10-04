Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen yarışmacısıyla birincisi belli olacak. 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 365. Bölümünde yer yerinden oynuyor. Programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor. Yarışmacılar arasında rekabet artıyor ve kaynanalar araya giriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 4 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 4 EKİM

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de! Bu haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da birinci olan yarışmacıyla elenen yarışmacı belli oluyor.

Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 365. Bölümün fragmanı yayında! Programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor!