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15.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Reyyan zor durumda!

Popüler ATV dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bugüne reyting rekoru kıran dizinin başrolünde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu yer alıyor. Cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Hercai 15.bölümde Şadoğulları ve Aslanbeyler karşı karşıya geliyor. Bu durum Miran ve Reyyan’ı zor duruma sokarken konakta gergin anlar yaşanıyor. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Aslanbeyler kazanan taraf olacak mı? Peki Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Heyecan ve gerilim dolu yeni bölümüyle Hercai 15.bölümü bu akşam ATV’de!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:23

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 15.bölümünde Miran ve Reyyan zor durumda kalıyor. Aşk, ihtiras ve gerilim dolu dizinin yeni bölümde Şadoğulları ve Aslanbeyler karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. İşte fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

HERCAİ 15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben yanındayken hiçbir şey zor değil...".

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar.

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Hercai 15.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Reyyan zor durumda!
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