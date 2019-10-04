Hercai 15.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Reyyan zor durumda!

Ekranların sevilen dizisi Hercai yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 15.bölümünde Miran ve Reyyan zor durumda kalıyor. Aşk, ihtiras ve gerilim dolu dizinin yeni bölümde Şadoğulları ve Aslanbeyler karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. İşte Hercai 15.bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

HERCAİ 15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben yanındayken hiçbir şey zor değil...".

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar.