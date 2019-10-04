Joaquin Phoenix'in başrollerinde olduğu Joker filmi vizyonda! Joker filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yılın en çok konuşulan filmlerinden olan Joker vizyondaki yerini aldı. Başrol karakterine can veren Joaquin Phoenix, verdiği ropörtajda filmde birlikte rol aldığı Robert De Niro ile hiç konuşmadığını ifade etti. Başarılı aktör bunun nedeninin canlandırdığı karaktere verdiği değer yüzünden olduğunu karakteri kendiyle bütünleştirdiğini ifade etti. Peki, sinema eleştirmenleri ve severleri tarafından heyecanla beklenen Joker filmi konusu nedir? İşte Joker filmi oyuncuları ve Joaquin Phoenix hakkında detaylar…

JOKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta kimsesi olmayan bir zavallıdır.İnsanlarla devamlı olarak bağ kurmayı amaçlayan Arthur, hayatını yüzüne taktığı iki maske ile idame ettirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır.

Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

JOKER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Douglas Hodge ve Brian Tyree Henry gibi efsane oyuncular, yardımcı rollerde yer alıyor.