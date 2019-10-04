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yarışmasında yarışmacı baygınlık geçirdi! Sebebi ise herkesi şaşırttı..

Gündüz kuşağı programlarından Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Ancak dün ekranlara gelen programda çok ilginç bir şey yaşandı. Saçları kesilen kadın bir anda baygınlık geçirdi. Saçlarını kuaföre emanet eden genç kadın istemediği bir saç şekli olunca fenalaştı. Bu tepkiyi beklemeyen başta kuaför olmak üzere herkes şok geçirdi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 10:37
Kuaförüm Sensin yarışmasında yarışmacı baygınlık geçirdi! Sebebi ise herkesi şaşırttı..

Fenomen olmaya aday gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'de dün yayınlanan bölümde ilginç dakikalar yaşandı. Saçlarını kuaföre emanet eden genç kadın istediği saç modeli olmayınca sinirden baygınlık geçirdi. Yarışmanın sunucusu tarafından tutulan ve yere düşmekten son anda kurtulan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin internette yayılması sosyal medya kullanıcılarının da tepkinini çekti.

Show TV'nin fenomen olmaya aday yarışma programı Kuaförüm Sensin'de saçları kesılen yarışmacı baygınlık geçirdi.

BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Yarışmaya katılan genç kız, kendisini kuaföre teslim etti. Kuaför daha sonra genç kızın saçlarını kesti. Fakat beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"YA BUNE YA"

Genç kız saçlarının fazla kesildiğini düşünerek "Ya bune ya" deyip gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoyu terk etmeye çalışan yarışmacı daha sonra sunucu Gözde Kansu'nun kollarında baygınlık yaşadı. Görüntülerin internette yayılması sonrası sosyal medya kullanıcıları da olaya sessiz kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan anları inandırıcı bulmadı.

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Kuaförüm Sensin yarışmasında yarışmacı baygınlık geçirdi! Sebebi ise herkesi şaşırttı..
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