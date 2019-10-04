Şampiyon 4. yeni bölüm dün akşam ekranlara geldi! İşte TRT1 kanalının yeni dizisi Şampiyon 4. bölüm detayları

Şampiyon 4. Bölüm fragmanı dizinin kanalı TRT1 tarafından paylaşıldı. Son zamanlarda adından söz ettiren yapımın başrolünde ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman bulunuyor. Şampiyon yeni bölüm fragmanında; Güneş Suna'nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat'ın ve Zafer'in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur. Tansel nezaretteki Fırat'la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş'ten vazgeçmesini ister. İşte Şampiyon 4. Bölüm fragmanı!

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI

Şampiyon dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Güneş Suna'nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat'ın ve Zafer'in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur. Tansel nezaretteki Fırat'la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş'ten vazgeçmesini ister.Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem'e anlatır.

Tansel'in Fırat'ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel'in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat'a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella'nın bu teklifini kabul eder. Nesli'nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat'a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.