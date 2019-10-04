Şampiyon final yapıyor! Şampiyon dizisi final tarihi belli oldu! İşte o açıklama

TRT 1 ekranlarının yayın hayatına yeni başlayan dizisi Şampiyon final kararı aldı. İstenilen reytinglere ulaşamayan dizinin final yapma kararı alması dizinin takipçilerini üzse de bir süre daha dizi ekranlarda olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna rağmen istediği başarıyı yakalayamayan Şampiyon dizisi ne zaman final yapacak? Kafkas lakaplı eski bir boksörün hayatının anlatıldığı Şampiyon ne zaman bitecek?

ŞAMPİYON DİZİSİ FİNAL YAPIYOR! ŞAMPİYON NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TRT 1 dizilerinden Şampiyon henüz 3. bölümü ile ekranlara gelmiş olsa da istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapma kararı aldı. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Şampiyon dizisi önümüzdeki haftalarda da ekranlara gelecek ancak 16. bölüm ile final yapacak.

Şampiyon dizisi 26 Aralık Perşembe günü 16. final bölümü ile sevenlerine veda edecek.

ŞAMPİYON DİZİSİNİN KONUSU

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat…

İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır.

Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı.

Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!