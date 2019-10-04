Silikon Vadisi’nin yeni trendi Dopamin orucu nedir?

Gündemde Silikon Vadisi'nin yeni trendi Dopamin orucu aratılan başlıklar arasında yer aldı. On binlerce vatandaş günün trendi olan dopamin orucu nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın merkezi haline gelen Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı gün geçtikçe artışa geçiyor. Peki Dopamin orucu nedir, ne demektir?

SİLİKON VADİSİ'NİN YENİ TRENDİ DOPAMİN ORUCU NEDİR?

ABD'de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor. Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçererek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.

Son dönemlerde özellikle teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor.

Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "dopamin orucuna" başladığı belirtildi.

Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor.

San Francisco'da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise "dopamin orucu" terimini ortaya atan uzman.