Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Silikon Vadisi’nin yeni trendi Dopamin orucu nedir?

’nin yeni trendi nedir?

Son dönemlerde popüler olan ’nin yeni trendi merak edildi. Vatandaşlar arama motorunda ‘’ Dopamin orucu nedir? ‘’ sorusuna yanıt aramaya başladı. ’de yapılan araştırmalar sonucunda dijital içerik tüketimi gün geçtikçe artıyor. Bunun akabinde Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "internet orucu"na başladğı belirtildi. Peki Silikon Vadisi’nin yeni trendi Dopamin orucu nedir?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:13
Silikon Vadisi’nin yeni trendi Dopamin orucu nedir?

Gündemde Silikon Vadisi'nin yeni trendi Dopamin orucu aratılan başlıklar arasında yer aldı. On binlerce vatandaş günün trendi olan dopamin orucu nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın merkezi haline gelen Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı gün geçtikçe artışa geçiyor. Peki Dopamin orucu nedir, ne demektir?

SİLİKON VADİSİ'NİN YENİ TRENDİ DOPAMİN ORUCU NEDİR?

ABD'de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor. Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçererek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.

Son dönemlerde özellikle teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor.

Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "dopamin orucuna" başladığı belirtildi.

Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor.

San Francisco'da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise "dopamin orucu" terimini ortaya atan uzman.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silikon Vadisi’nin yeni trendi Dopamin orucu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN