Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Uzun yıllardan ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide yine heyecan doruktaydı. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (526. BÖLÜM)

Arka Sokaklar 526. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Engin Müdürü aklayacak olan Sait'in peşine düşüyor!

Engin Müdürün gözaltına alınması ekibi öfkelendirir. Bir an önce onu aklayacak Sait'e ulaşmaları gerekmektedir. Bu yüzden onun saklanabileceği tüm yerler mercek altına alınır. Sonunda saklandığı mekan tespit edilir. Ekip ve Engin Müdür operasyona başlarlar. Sait'in etrafını çembere alırlar; fakat, Sait'in yakalanmaya niyeti yoktur. Büyük bir çatışma olur. Bu sırada Engin Müdür, Sait tarafından vurulur.

Rıza Baba ise, Savcı Ceyda'nın odasında Engin Müdür'ü savunan bir konuşma yapar. Sait'in içinde olduğu suç örgütünün Narkotik Müdürü Engin'i devre dışı bırakmak için savcılık makamını kullandığını söyler. Ceyda, kendisini suçlayan Rıza Babaya uyarıda bulunup konuşmasında soruşturmanın yürütüleceğine dair işaretler verir.

Ali'nin telefonuna Mesut'un oğlu Tunç ile ilgili kötü bir haber verir. Tüm ekip haberin merkezine gider. Mesut, korku dolu duygularla oğluna ne olduğunu anlamaya çalışır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (526. BÖLÜM FRAGMAN)

Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser'in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf'la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf'un acı bir şekilde ölmesi, Ahu'yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin'in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu'yu takip ederek Ekrem'in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait'e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin'in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser'in başına yeni dertler mi açılacak?

Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.