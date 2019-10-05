Aksiyon filmleri denilince akıllara ilk gelen seri filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi için geri sayım başladı. En iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekibin aksiyon ve macera dolu hikayesinin anlatıldığı film 2011 yapımı ve yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN KONUSU

Brian ve Mia Toretto (Brewster), Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra, yetkilileri atlatmak için sınırları geçtiler. Şimdi Rio de Janeiro'nun bir köşesinde ortaya çıkıyorlar. Özgürlüklerini kazanmak için son bir işe asılmak zorundalar. Alışılmadık müttefikler, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirken, onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlar. Ama onların peşine düşen sadece bu iş adamı değil. İnatçı federal ajan Luke Hobbs (Johnson) asla hedefini kaçırmıyor. Dom ve Brian'ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyon başlatıyor. Şimdi Hobbs, başka biri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorunda.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris