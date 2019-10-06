Arda Ayten kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten'in hayatı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının en başarılı isimlerinden Arda Ayten yoğun olarak araştırılıyor. Son soruyu açtırmaya hak kazanan ve bu akşam doğru cevabı bilerek yarışma tarihine adını yazdıran 19 yaşındaki genç, yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılmıştı. Başarılı üniversite öğrencisi kitap okumayı çok sevdiğini belirtirken gösterdiği performans ile de büyük beğeni topladı. Sosyal medyaya damgasını vuran isim Arda Ayten kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının milyoner yarışmacısı Arda Ayten…

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi..

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti..

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı..

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten bu akşam 1 Milyon değerindeki final sorusu ile adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

ARDA AYTEN 1 MİLYON TL’NİN SAHİBİ OLDU! İŞTE ARDA AYTEN'İN FİNAL SORUSU VE CEVABI...