Hercai 16. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu aşkı intikama dahil edeceğim" Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Hercai 16. Yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımının başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü yer alıyor. Miran ve Reyyan arasındaki imkansızlıklarla dolu aşkı anlatan dizi her geçen gün izleyici kitlesini arttırmaya devam ediyor. Peki, Hercai 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 16. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? Haberimizin içeriğinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

HERCAİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hercai 16.yeni bölüm fragmanı;

Hercai 16. bölüm fragmanı yayınlandı

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Şadoğlu soyadını sileceğim!"

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.