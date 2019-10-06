Kimse Bilmez 16. bölüm fragmanı yayında! ‘’ Ali çocuğun yaşıyor’’ Kimse Bilmez yeni bölümde neler oluyor?

ATV'nin heyecan dolu dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken dizinin bu akşamki yeni bölümünde bilinmezlikler son buluyor. Kimse Bilmez 16.bölümde Ali'nin geçmişiyle yüzleşmesi bir oğlu olduğunu öğrenmesiyle boyut atlıyor. Peki Kimse Bilmez yeni bölümde neler oluyor? İşte Kimse Bilmez 16.bölüm fragmanı!

KİMSE BİLMEZ 16.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır.

Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar.

Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur..