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yayında! İşte Kimse Bilmez 17. fragmanı!

’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan dizi bu akşam seyirciyle buluştu. Keremcem ve Özgü Kaya’nın başrollerini üstlendiği dizi yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen yapım Kimse Bilmez tanıtımı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 7.10.2019 00:48

Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı dizinin kanalı tarafından yayınlandı. ATV ekranlarının fenomen dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. İzleyicilerine yine heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin bir sonraki bölüm tanıtımı araştırılmaya başlandı. Peki, Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı!

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Ali geçmişiyle yüzleşiyor!

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.

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Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı yayında! İşte Kimse Bilmez 17. Yeni Bölüm fragmanı!
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