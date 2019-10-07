Çocuk 5. bölüm fragmanı yayında! Çocuk yeni bölümde neler olacak?

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5. bölüm fragmanı yayında! ?

Star Tv’nin yeni sezon yeni dizilerinden 5. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Çocuk yeni bölümde Hasan’ın Efe ile ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacak. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünde bu akşam işler yine karışacak. Dizinin sıkı takipçileri için merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. İşte diziden çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:09

Çocuk dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça seviliyor. İlginç konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin bu akşamki yeni bölümünde işler karışacak. Çocuk yeni bölümde Hasan'ın Efe ile ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacak. Peki Çocuk 5. bölümde neler olacak?

ÇOCUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacak

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça'yı Hasan'ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça'nın Efe'yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal'e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe'ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe'nin duyduklarıyla sarsılıp Akça'ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça'nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça'ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

ÇOCUK 5. BÖLÜM FRAGMAN

Çocuk 5. bölümden ikinci fragman yayınlandı

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Çocuk 5. bölüm fragmanı yayında! Çocuk yeni bölümde neler olacak?
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