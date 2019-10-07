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3.sezon 4.bölüm fragmanı yayında! fragmanında neler oluyor? Yamaç’tan beklenmedik hareket

Ekranların reyting rekortmeni dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni sezona damga vuran bölümlerle karşımıza çıkan dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yer alıyor. Yamaç’ın mahalleye dönmesiyle işlerin seyri değişiyor. Çukur 3.sezon 4.bölümünde bu akşam yer yerinden oynayacak. Pazartesi akşamları yeni bölümüyle karşımıza çıkan dizinin bu haftaki bölümünde Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez yeni bir hamle kullanarak Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. İşte (71.bölüm) fragmanı ve Çukur yeni bölümde yaşanacak olan tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 13:28
Çukur 3.sezon 4.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Yamaç’tan beklenmedik hareket

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Damla Sönmez'in yer aldığı dizinin senaryosunu Gökhan Horzum üstleniyor. Heyecan ve aksiyon dolu (71.bölüm) fragmanında Yamaç'ın mahalleye dönmesi herkesi şaşırtıyor. Yamaç'ı baygın halde kapısında bulan Cumali'nin telaşla ona yardım etmeye çalıştığı tanıtımda Azer'den, Yamaç'ın öldüğünü öğrenen Efsun darmadağın oluyor. Takipçilerinin heyecanla beklediği yeni bölümde maceranın içine sürükleneceğiz. İşte Çukur 3.sezon 4.bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler olacağının detayları…

ÇUKUR 3.SEZON 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen Çukur 3.sezon 4.bölümle bu akşam Show TV'de!

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar

Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Cumali Yamaç'ı buluyor. Cumali, "Ben nasıl Cumali Koçovalı öleceğim, sen de Yamaç Koçovalı doğdun Yamaç Koçovalı öleceksin. Kaçamazsın!" diyor. Öte yandan Vartolu'ya oğlunun fotoğrafı ile gözdağı veriyorlar. Fragman Selim'in, "Babamı niye öldürdün Yamaç?" cümlesi ile son buluyor.

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Çukur 3.sezon 4.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Yamaç’tan beklenmedik hareket
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