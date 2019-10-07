Devin Özgür Çınar sokak ortasında ağlamaya başladı! Devin Özgür Çınar kimdir, kaç yaşındadır?

Oyuncu Devin Özgür Çağlar önceki gün ağlarken görüntülendi. Sokak ortasında gergin halleri ile dikkat çeken ve ağlarken görüntülenen genç oyuncu Cihangir'de Engin Günaydın ile karşılaştı. Sohbet eden ikili gazetecileri fark etti ve durumu toparlamaya çalıştı. Ağlarken Devin Özgür Çınar'ı teselli eden Engin Günaydın ise bir süredir İzmir'de yaşadığını belirtti. Peki Devin Özgür Çınar kimdir, kaç yaşındadır?

İkinci Bahar, Hayat Türküsü ve Biz Size Aşık Olduk dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran, ardından ise pek çok projede yer alarak oyunculuğuyla adından söz ettiren Devin Özgür Çınar, önceki gün Cihangir'de Engin Günaydın'la karşılaştı.

Gergin halleriyle dikkat çeken Özgür Çınar, bir ara sokak ortasında ağlamaya başladı. Engin Günaydın'ın teselli etmeye çalıştığı Özgür Çınar, gazetecileri fark edince yüzünü başka yöne çevirerek gözyaşlarını sildi.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'da doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşınmıştır.

İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında Senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan "İkinci Bahar" dizisinde rol aldı.

2000 yılında Yönetmeni Tunç Başaran, Senaristi Kandemir Konduk olan "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide oynamıştır. Devin Özgür Çınar, Yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Çiğdem Vitrinel olan "Geriye Kalan" filminde de görülmüştür.