Vuslat yeni bölüm fragmanı yayında! Vuslat 24.bölümde neler oluyor? Çember daralıyor

Merakla beklenen Vuslat yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. Bu hafta ekrana gelecek olan Vuslat 24.bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere şahit olduk. Yeni bölümde Tahsin'in, Feride'yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Haberimizin devamında Vuslat yeni bölüm fragmanı ve Vuslat 24.bölümde neler yaşanacağına dair detaylara erişebilirsiniz…

VUSLAT 24.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Vuslat 24.bölümüyle bu akşam TRT1'de! İşte yeni bölümde yaşanacak ayrıntılar…

Tahsin'in, Feride'yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor.

Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz'in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes'in Serpil'e olan zaafı Nehir'e beklenmedik bir darbe vuracaktır.

Tahsin, Feride'den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir'in oyunları ve Aziz'in uzaklığı Feride'yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

Hasibe, Feride'ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir'in Hasibe'yle işbirliği, sadece Feride'yle ilgili değil Kerem'le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.

Fırat, ailesini Korkmazer'lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.

Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.