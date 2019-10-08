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3.sezon 4.yeni bölümde neler oldu? Yamaç’tan beklenmedik hareket! yayınlandı!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni sezona damga vuran bölümlerle karşımıza çıkan dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yer alıyor. Yamaç’ın mahalleye dönmesiyle işlerin seyri değişiyor. Çukur 3.sezon 4.bölümünde dün akşam yer yerinden oynadı. Pazartesi akşamları yeni bölümüyle karşımıza çıkan dizinin bu haftaki bölümünde Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez yeni bir hamle kullanarak Koçovalıları bitirmek için harekete geçti. İşte (71.bölüm) fragmanı ve Çukur yeni bölümde yaşanacak olan tüm ayrıntılar sizlerle…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:05
Çukur 3.sezon 4.yeni bölümde neler oldu? Yamaç’tan beklenmedik hareket! Çukur 3.sezon 4.bölüm yayınlandı!

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Damla Sönmez'in yer aldığı dizinin senaryosunu Gökhan Horzum üstleniyor. Heyecan ve aksiyon dolu (71.bölüm) fragmanında Yamaç'ın mahalleye dönmesi herkesi şaşırttı. Yamaç'ı baygın halde kapısında bulan Cumali'nin telaşla ona yardım etmeye çalıştığı tanıtımda Azer'den, Yamaç'ın öldüğünü öğrenen Efsun darmadağın oluyor. Takipçilerinin heyecanla beklediği yeni bölümde maceranın içine sürükleneceğiz. İşte Çukur 3.sezon 4.bölüm fragmanı ve tüm ayrıntılı bilgi

ÇUKUR 3.SEZON 4.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen Çukur 3.sezon 4.bölümle Show TV'de yayınlandı!

Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar

Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Cumali Yamaç'ı buluyor. Cumali, "Ben nasıl Cumali Koçovalı öleceğim, sen de Yamaç Koçovalı doğdun Yamaç Koçovalı öleceksin. Kaçamazsın!" diyor. Öte yandan Vartolu'ya oğlunun fotoğrafı ile gözdağı veriyorlar. Fragman Selim'in, "Babamı niye öldürdün Yamaç?" cümlesi ile son buluyor.

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Çukur 3.sezon 4.yeni bölümde neler oldu? Yamaç’tan beklenmedik hareket! Çukur 3.sezon 4.bölüm yayınlandı!
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