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3.sezon 5.bölüm fragmanı yayında! Çukur fragmanında savaş ilan etti!

’nin Pazartesi akşamları ekran başına kilitleyen dizisi fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen fragmanında olayların seyri değişiyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstengil’in yer aldığı dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde nefes kesen sahnelere yer verildi. Son bölümü izleyenler dizinin hemen ardından Çukur 3.sezon 5.bölüm (72.bölüm) fragmanını araştırmaya başladı. Haftaya ekrana gelecek olan yeni bölümde ’tan beklenmedik hareket gelecek ve mahallede taş taşın altında kalmayacak. İşte Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanından ilk sahne ve yeni bölümde yaşanacak tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:11
Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç savaş ilan etti!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 3.sezon 5.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. 'nin iddialı yapımı dün akşam ekrana gelen son bölümüyle nefes kesti. Dizinin son bölümünü izleyenler hemen fragmanı araştırmasına girişti. (72.bölüm) fragmanında 'ın mahalleye dönmesiyle işler iyice karışıyor. Yamaç savaş ilan ederek beklenmedik gelişmeleri yaşatacak. Haberimizin devamından Çukur 3.sezon 5.bölüm yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanından ilk sahne izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizi Çukur izleyicisini yeni bölümde mest edecek. Yeni bölüm 14 Ekim'de saat 20.00'da Show TV'de olacak!

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Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç savaş ilan etti!
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