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fragmanı yayında! fragmanında neler oluyor?

ATV’nin iddialı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Salı akşamı sevenleriyle buluşan 142.bölüm fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Ekranların vazgeçilmez dizisinde bu hafta Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Heyecan ve aksiyon dolu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam fırtına gibi esecek. Peki (EDHO) yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:53
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142.bölüm fragmanı yayında! EDHO yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 142.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Her yeni bölümüyle gönüllerde taht kuran dizinin başrolünde Oktay Kaynarca, Naz Elmas ve Burak Sergen yer alıyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde heyecanlı gelişmeler yer alacak. Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenecek. Peki EDHO yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. Bölümü bu akşam ATV'de! Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte EDHO yeni bölümde yaşanacak tüm ayrıntılar…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142.bölüm fragmanı yayında! EDHO yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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