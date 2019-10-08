Kardeş Çocukları final yapıyor! Kardeş Çocukları final bölümünde neler olacak?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları final yapıyor. Bu akşam final bölümü ile ekranlara gelecek olan Kardeş Çocukları için geri sayım başladı. Peki Kardeş Çocukları final bölümünde neler olacak? İşte dizinin final bölümü fragmanı

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldırım'ın Ümran'a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay'ın kalplerinde bomba etkisi yaratır.

Yıldırım'ın Ümran'a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay'ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş'a sığınırken, Umay'ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay'dan Ümran'a doğru kırarken, Umay, Reşat'ın Hayat ve Yıldırım'la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran'ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş'a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat'ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım'a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran'ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Kardeş Çocukları 21. final bölümünden ikinci fragman yayınlandı