Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük sürpriz ne?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri dizi ile ilgili her şeyi araştırıyor ve merak ediyor. Son bölümde köşkü sarsan evlilik herkesi ekrana kilitlerken merak edilen Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Cemre'nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre'nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher'e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher'in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.

ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı yayınlandı