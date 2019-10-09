Afili Aşk 17.bölüm: Ayşe ve Kerem boşanacak mı? Afili Aşk yeni bölüm fragmanında neler olacak?

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17.bölüm: Ayşe ve Kerem boşanacak mı? fragmanında neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi 17.bölümü bu akşam yayınlanacak. Ayşe ve Kerem’in başına gelenler dizinin sıkı takipçilerini meraklandırdı. fragmanında Kerem’in davranışları şaşkına çeviriyor. Kanal D’nin iddialı yapımında bu hafta Ayşe’nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem’in bu ruh hali Ayşe’yi de etkiler. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:09

Afili Aşk yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanıyla ekranlara kilitliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla reytingleri alt üst eden dizinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüme Kerem ve Ayşe'nin boşanma süreci damga vuracak. Kerem ve Ayşe birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır? Peki Afili Aşk 17.bölümde neler oluyor? İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı…

AFİLİ AŞK 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem'in bu ruh hali Ayşe'yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?

Muhsin'in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe'yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin'i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar.

Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar.

Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.

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