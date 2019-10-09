Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk andan itibaren kısa sürede çok beğenilen dizinin yeni bölümü oldukça merak ediliyor. Başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 3. bölümü ile bu akşam ekranlarda!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mithat, kanını akıtan Kerem'in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem'i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem'in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek'in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem'i bulmak için Melek'e uzanan yardım eli kimindir? Alpay'ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı yayınlandı!