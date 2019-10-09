Diriliş Osman 1. Bölümü ne zaman başlıyor? Diriliş Osman bu akşam yayınlanacak mı? İşte yanıtı…

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bulması ile birlikte Diriliş Osman dizisinin çekimlerine başlanmıştı. Devam niteliğinde olan dizi bu yıl ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu henüz başlamazken, Diriliş Ertuğrul'un da Çarşamba günleri yayınlanmasından dolayı pek çok vatandaş 'Diriliş Osman 1. Bölüm bu akşam yayınlanacak mı' ve 'Diriliş Osman yeni sezon ne zaman' şeklinde aratmalar yapıyorlar. SABah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? DİRİLİŞ OSMAN BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Burak Özçivit'in başrılünde olacağı dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Dizinin hayranları ilk bölüm fragmanı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar yapıyorlar.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Diriliş Osman dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurdu. Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.