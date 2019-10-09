Kuzgun 20.bölüm fragmanı: Dila’dan şok hamle! Kuzgun yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Kuzgun yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kuzgun dizisi yayınlandığı günden itibaren reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Neşe'nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman'la karşı karşıya bulacak. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında heyecan zirvede yaşanacak. Peki Kuzgun 20.bölümde neler oluyor? İşte yeni bölüm hakkında merak edilenler

KUZGUN 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzgun 20.bölümü bu akşam Star TV'de!

Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal'ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun'un Güneş'le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun'a karşı hamleler yapmaya başlayacak.

Kuzgun ve Cihan, Ferman'ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun'un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe'nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman'la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman'a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak.

Fırat'ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila'nın Ferman'ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak.

Dila ve Ferman'ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman'ın Dila'ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila'nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.