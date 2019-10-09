Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Kardeş Çocukları, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci?

Güncel olarak reyting sonuçları belli olacak. Dün akşam FOX TV'de Kadın, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisiyle buluştu. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında her hafta olduğu gibi bu hafta da reyting rekabeti yaşandı. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kadın dizisi TOTAL, AB ve ABC1 grubunda birinci olurken onu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ikincilikle takip etmişti. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kardeş Çocukları reyting sıralamasında kim birinci?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 EKİM

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 8 Ekim reyting sonuçları TOTAL AB ve ABC1 sıralaması açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kadın dizisi birinciliği üstlenirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu. Onu takip eden Kardeş Çocukları dizisi sıralamanın gerilerinde yer almıştı.

TOTAL

AB