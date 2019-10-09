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sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim , , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci?

sonuçları açıklanıyor… Televizyon ekranlarında dün akşam FOX TV’de , Star TV’de , ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekrana geldi. En çok izlenen diziler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Geçtiğimiz hafta FOX TV’nin Kadın dizisi birinci olurken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ikinci oldu. Günün diğer dizilerinden Kardeş Çocukları ise sıralamanın gerilerinde yer almıştı. Peki 8 Ekim açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kardeş Çocukları reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 9.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 09:29
Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Kardeş Çocukları, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci?

Güncel olarak reyting sonuçları belli olacak. Dün akşam FOX TV'de Kadın, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisiyle buluştu. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında her hafta olduğu gibi bu hafta da reyting rekabeti yaşandı. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kadın dizisi TOTAL, AB ve ABC1 grubunda birinci olurken onu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ikincilikle takip etmişti. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kardeş Çocukları reyting sıralamasında kim birinci?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 EKİM

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 8 Ekim reyting sonuçları TOTAL AB ve ABC1 sıralaması açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kadın dizisi birinciliği üstlenirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu. Onu takip eden Kardeş Çocukları dizisi sıralamanın gerilerinde yer almıştı.

TOTAL

AB

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Kardeş Çocukları, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci?
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