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59. bölüm fragmanı yayında! ?

’nin reyting rekorları kıran dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Aslantepe’nin başrollerini oynadığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes ve Tahir bebekleri için alışverişe çıkacaklar. Güzel dakikaların yaşanacağı fragmanı da yayınlandı. İşte diziden ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:57

ATV ekranlarına her Çarşamba gelen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım başladı. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Yeni bölümde Nefes ve Tahir'in çocukları için alışverişe çıktığı anlar izleyiciyi de mutlu edecek. Peki Sen Anlat Karadeniz 59. bölümde neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkar. Keyifli giden alışveriş Nefes'İn içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa ise Asiye ile nikah tazeleyerek hülle meselesini kapatır. Tarık babasının zoruyla Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Ancak karşısına hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm fragmanı yayınlandı!

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Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak?
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