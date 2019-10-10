Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek çok sevildi. Her yayınlanan bölümü ilgiyle izlenen dizide heyecan dorukta. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin dün akşamki son bölümü yine aksiyon ve heyecan doluydu. İzleyiciyi ekrana kilitleyen dizide Kerem'i bulmak için Melek'e uzanan yardım elinin kim olduğu diziye damgasını vurdu. Dizinin son bölümünün ardından Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki; Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (3. BÖLÜM)

Mithat, kanını akıtan Kerem'in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem'i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem'in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek'in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem'i bulmak için Melek'e uzanan yardım eli kimindir? Alpay'ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı