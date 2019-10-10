Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayında! “Artık o çaresiz, kimsesiz Züleyha yok!”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde neler olacağını dizinin sıkı takipçileri merakla bekliyorlar Geçtiğimiz sezonda kavuşamayan Züleyha ve Yılmaz bu sezonda kavuşacak mı? Demir'e verdiği sözden ötürü evde kalacağını belirten Züleyha, Hünkar'a savaş açıyor. Hünkar ise Şermin'i bulmak ve gerçekleri ortaya çıkartmak derdinde olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölümü ile bu akşam ATV'de…