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39. yeni bölüm fragmanı yayında! “Artık o çaresiz, kimsesiz Züleyha yok!”

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 39. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Her yeni bölümü merakla bekleyen dizinin hayranları için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, Hünkar'ı şaşkına çevirecek. Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağı açan Züleyha, Hünkar'a karşı geliyor ve savaş başlıyor. Aynı zamanda Şermin'in foyasının da ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Hünkar, Şermin'i bulacak mı? Gerçekler ortaya çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bu akşam ATV'de..

Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:32

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde neler olacağını dizinin sıkı takipçileri merakla bekliyorlar Geçtiğimiz sezonda kavuşamayan Züleyha ve Yılmaz bu sezonda kavuşacak mı? Demir'e verdiği sözden ötürü evde kalacağını belirten Züleyha, Hünkar'a savaş açıyor. Hünkar ise Şermin'i bulmak ve gerçekleri ortaya çıkartmak derdinde olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölümü ile bu akşam ATV'de…

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Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayında! “Artık o çaresiz, kimsesiz Züleyha yok!”
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