Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi hayran kitlesinin büyük bir kesimini çekmeyi başarmış ve reyting sıralamalarını alt üst etmişti. Bu yıl ATV'de yayınlanacak olan dizinin başrolünde Burak Özçivit rol alacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Burak Özçivit'in başrolünde olacağı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları ilk bölüm fragmanı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm fragmanı;