Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin sözleri ve şairi

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin sözleri ve şairi

ile birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi” sözleri fazlaca kullanılmaya başlandı. Bu şiirin sözlerini ve şairini merak eden konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından medyada en çok yayılan şiirin sözlerinden Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin tam sözleri ve şairi..

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:50
Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin sözleri ve şairi

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada en çok yankı uyandıran şiirin şairi merak ediliyor. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yapılan paylaşımlarda en çok dile gelen sözlerden Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir?

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ SÖZLERİ

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın."

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ KİMİN?

Yahya Kemal Beyatlı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin sözleri ve şairi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN