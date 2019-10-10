Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir? İşte şiirin sözleri ve şairi

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada en çok yankı uyandıran şiirin şairi merak ediliyor. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yapılan paylaşımlarda en çok dile gelen sözlerden Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimindir?

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ SÖZLERİ

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın."

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ KİMİN?

Yahya Kemal Beyatlı