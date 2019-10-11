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filmi yayınlandı! ? yaşayacak mı?

hayranları için müjdeli haber sonunda geldi. Başrollerinde Bryan Cranston, Aaron Paul, Dean Norris gibi isimlerin yer aldığı Breaking Bad dizisinin devamı olan Breaking Bad filmi yayına girdi. Heyecanla beklenen filmde neler olacağı merak konusu iken diğer merak edilen konulardan bir tanesi de "?" sorusunun yanıtı oldu. Aynı zamanda 'ın yaşayıp yaşamadığı dizinin sıkı takipçilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği konulardan bir tanesi. Peki; El Camino nasıl izlenir? İşte bilgiler…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 15:44
El Camino Breaking Bad filmi yayınlandı! El Camino nasıl izlenir? Walter White yaşayacak mı?

Dünyada ve Türkiye'de hayran kitlesinin büyük olduğu dizisi filmi ile ekranlara döndü. Dizinin film hali oldukça merak edilirken konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Dizi tarihinin en beğenilen yapımlarından biri olan ve Altın Küre gibi birçok ödüle layık görülen Breaking Bad dizisinin devam filmi nasıl izlenir? yaşıyor mu? Filmin yayınlanmasından bir süre önce de kamera arkası görüntülerinin de izleyiciye sunulduğu ?

İşte ayrıntılar...

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El Camino Breaking Bad filmi yayınlandı! El Camino nasıl izlenir? Walter White yaşayacak mı?
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