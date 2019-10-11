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kim birinci oldu kim elendi? 11 Ekim !

Ekranların sevilen yarışma programı ’da haftanın finali bugün yapılacak. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla yapılan programda puan durumunun açıklanmasının ardından elenen ve birinci olan isim belli olacak. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlamaları yapıyor. Gün sonunda puan durumu tablosuyla 5 altın bileziğin sahibi belli oluyor. Geçen hafta Kıymet 65 puanla haftanın birincisi olurken, Filiz 36 puan alarak yarışmaya veda etmişti. Peki 11 Ekim oldu kim elendi? nasıl?

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:45
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu!

'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Gelinler arasında rekabet kaldığı yerden devam ederken kaynanalar puan durumunu belirliyor. Bu haftanın finalinde gelinler arasında çekişme yaşanırken yarışmanın birincisi ve elenen ismi merakla bekleniyor. Fatih Ürek, hafta finalinde gelinleri yemek konusunda uyarıyor. Dilek, ilginç puanlama yapan kaynanası Fatma Hanıma serzenişlerde bulunuyor. Peki oldu kim elendi? 11 Ekim nasıl sonuçlandı? Hangi gelin beş altın bileziği koluna takacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 11 EKİM

Ekranların reyting rekortmeni programı Gelinim Mutfakta'da puan durumuna göre birinci olan isim ve elenen isim açıklanıyor. Kanal D'nin iddialı yarışmasında haftanın final heyecanı yaşanıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu!
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