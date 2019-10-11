Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Gelinler arasında rekabet kaldığı yerden devam ederken kaynanalar puan durumunu belirliyor. Bu haftanın finalinde gelinler arasında çekişme yaşanırken yarışmanın birincisi ve elenen ismi merakla bekleniyor. Fatih Ürek, hafta finalinde gelinleri yemek konusunda uyarıyor. Dilek, ilginç puanlama yapan kaynanası Fatma Hanıma serzenişlerde bulunuyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı? Hangi gelin beş altın bileziği koluna takacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 11 EKİM

Ekranların reyting rekortmeni programı Gelinim Mutfakta'da puan durumuna göre birinci olan isim ve elenen isim açıklanıyor. Kanal D'nin iddialı yarışmasında haftanın final heyecanı yaşanıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…