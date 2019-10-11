Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Perşembe Mucize Doktor mu Bir Zamanlar Çukurova mı reyting sıralaması!

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Her gün güncel olarak bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. En çok izlenen diziler belli oluyor. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında ATV'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX TV'de Mucize Doktor ve TRT1'de Şampiyon vardı. Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Mucize Doktor mu Bir Zamanlar Çukurova mı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ekim reyting sonuçları birazdan belli olacak. Güncel TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması açıklanınca haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 3 EKİM

Total reyting sonuçlarına göre, Mucize Doktor birinci oldu. Onu en yakından takip eden ise yine Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Sonrasında Mucize Doktor özet, ve 14.sırada Şampiyon dizisi yer almıştı.