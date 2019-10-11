TRT 1 yayın akışı programı: 11 Ekim Cuma TRT 1'de bugün neler var?

Ekranların sevilen yarışma programları ve dizileri yayınlanmaya devam ediyor. TRT1 yayın akışı programında bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Televizyon ekranlarında yeni sezonda diziler yeni bölümleriyle ekrana başına kilitliyor. 11 Ekim TRT 1 yayın akışı programı belli oldu. Peki TRT 1 yayın akışı programında neler var? 11 Ekim Cuma TRT 1'de bugün neler olacak?
TRT 1 yayın akışı programı 11 EKİM 2019
05:15 Benim Adım Melek
08:30 Elimi Bırakma
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
21:45 Türkiye - Anavutluk
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi