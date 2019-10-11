TRT 1 yayın akışı programı: 11 Ekim Cuma TRT 1'de bugün neler var?

Ekranların sevilen yarışma programları ve dizileri yayınlanmaya devam ediyor. TRT1 yayın akışı programında bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Televizyon ekranlarında yeni sezonda diziler yeni bölümleriyle ekrana başına kilitliyor. 11 Ekim TRT 1 yayın akışı programı belli oldu. Peki TRT 1 yayın akışı programında neler var? 11 Ekim Cuma TRT 1'de bugün neler olacak?

TRT 1 yayın akışı programı 11 EKİM 2019

05:15 Benim Adım Melek

08:30 Elimi Bırakma

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

21:45 Türkiye - Anavutluk

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi